20 ألف وجبة إفطار يومياً من بيت الخير

المصدر: دبي – البيان - رامي عايش

كشفت جمعية بيت الخير عن نيتها توزيع 20 ألف وجبة إفطار صائم يومياً خلال الشهر الكريم، قابلة للزيادة حسب تفاعل المحسنين وحجم الطلبات التي ستتلقاها من سكنات العمال والجهات الحكومية والخاصة.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه الجمعية إلى انتهائها من توزيع المير الرمضاني لآلاف الأسر المتعففة والمستحقة، بينما تتواصل فعاليات حملتها الرمضانية «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ».

وتفاعلت جمعية الإحسان الخيرية مع الحملة، فأعلنت عن مبادرة مشتركة مع «بيت الخير» باسم «فطوركم يوصلكم» لتوزيع 30 ألف وجبة بدبي والفجيرة ورأس الخيمة خلال الشهر كاملاً، بحيث يتم توصيل وجبات الإفطار إلى منازل الأسر المستحقة من قبل المتبرعين الذين يتطوعون لتوزيع عطائهم بأنفسهم، وفق ترتيبات تنظيمية خاصة واتباع قواعد الصحة والسلامة.

ونجح فريق «بيت الخير» الميداني العام الماضي في توزيع 2.6 مليون وجبة غذائية لدعم الأسر والمرضى المحجورين والعمال المقيمين، وهو فريق متمرس، دخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عن الإنجاز الذي تحقق بتوزيع 8997 وجبة طعام خلال ساعتين و52 دقيقة.

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