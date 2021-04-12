«طوارئ الفجيرة» يشدد على ضرورة الالتزام بالاحترازات خلال رمضان

المصدر: الفجيرة- البيان

أكد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة ضرورة التقيد باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال شهر رمضان المبارك، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي أن الفريق المحلي اعتمد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خلال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت منع التجمعات والزيارات العائلية، ومنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر، بالإضافة إلى منع إنشاء خيم الإفطار لتناول الوجبات الجماعية، ومنع تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل أو إقامة موائد الإفطار أمام المساجد، وأن يقتصر توزيع الوجبات أو المساعدات العينية من قبل الجهات الخيرية الرسمية المعتمدة في الدولة، وحسب البروتوكول الخاص المعتمد.

كما شملت التعليمات الابتعاد عن التجمعات الكبيرة في الأماكن المرتبطة بأنشطة رمضان مثل الأسواق والمحال التجارية المزدحمة، ومنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية، والتي تقدم خدمات الأطعمة والمشروبات والشيشة المصاحبة عادة للمطاعم والفنادق والوجبات السياحية المختلفة أو في أي مكان عام آخر.

وفي ما يخص تأدية الصلوات أكدت التعليمات استمرار غلق مصليات النساء، والمرافق الخدمية والصحية، كما يمنع توزيع المصاحف والهدايا الأخرى في مقار العمل، وقيام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس (كوفيد 19) والمعلن عنها سابقاً لأداء الصلوات الخمس مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن ثلاثين (30) دقيقة.

وخصص فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة الرقم (092051218)، والرقم (901)، للإبلاغ عن أي مخالفات، تتعارض مع التعليمات الصادرة.

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