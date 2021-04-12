شرطة أبوظبي تطلق حملتها الإعلامية «شهرُنا.. طاعة والتزام»

المصدر: أبوظبي- البيان

تُطلق القيادة العامة لشرطة أبوظبي حملة إعلامية توعوية، شاملة، خلال شهر رمضان لمبارك تحت شعار «شهرُنا.. طاعة والتزام»، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، بمختلف التدابير الوقائية التي من شأنها ضمان سلامة الجمهور وتعكس المظهر الحضاري للمجتمع.

ودعت مديرية المرور والدوريات السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة، على الطرق، والخروج قبل وقت كافٍ، من موعد الإفطار، تجنباً للازدحام، والحوادث المرورية، وأكدت ضرورة عدم الوقوف العشوائي، بالقرب من المساجد، خلال صلاة العشاء والتراويح، والتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، داعية للحفاظ على قيم الشهر الكريم، بإعطاء المشاة حقهم في العبور، والالتزام بالإجراءات والتعليمات عند وصول النقاط الأمنية، عند مداخل إمارة أبوظبي خاصة وقت الإفطار.

وتنظم إدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع، المجالس الرمضانية لعام 2021، في دورتها الخامسة، تحت شعار «عام الخمسين إنجازات تحققت ومستقبل أكثر إنجازاً»، وتتناول طيلة الشهر الفضيل عدة موضوعات، تزامناً مع عام الخمسين، مثل التطوع، وفن إدارة الأزمات، والأمانة الوظيفية، والتسامح في المجتمع، والشباب وطموحات الخمسين، والمرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز