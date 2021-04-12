شرطة رأس الخيمة ترفع جاهزيتها خلال رمضان

المصدر: رأس الخيمة- البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعزيز تواجد الدوريات الأمنية المدنية وتكثيف تواجد الدوريات الليلية في الأماكن الحيوية السياحية كالفنادق والأسواق وبين الأحياء السكنية وفي الطرق الخارجية وغيرها.

حيث عقد العميد عبد الله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية اجتماعاً تنسيقياً مع مختلف الإدارات المختصة، وتناول الاجتماع الخطة الأمنية الشاملة التي تهدف إلى القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تنشط خلال شهر رمضان وتعكر الأجواء الإيمانية واستقرار الجمهور، حيث سيتم التركيز من خلال الخطة الموضوعة على رصد ومتابعة أماكن انتشار المتسولين، والذين يتركزون أمام المساجد وفي المناطق السكنية والأسواق العامة، وسيتم تكثيف الدوريات الأمنية في مختلف مناطق الإمارة للحد من هذه الظواهر السلبية التي يستغل ضعاف النفوس من خلالها الأجواء الإيمانية التي ترافق شهر رمضان وميل المجتمع لفعل الخير والعطاء خلاله، كما دعا العميد منخس للإبلاغ عن ظاهرة المتسولين عبر الرقمين 072053372 أو 901، كما حث الاجتماع الفرق المختصة بمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهت بها حكومتنا الرشيدة.

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