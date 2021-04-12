فحص «كورونا» للعاملين بالمنشآت الغذائية أسبوعياً في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن- عائشة الكعبي

أكد طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن البلدية أنهت كل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، خلال الشهر الكريم، أهمها منع وإيقاف إصدار تصاريح الخيم الرمضانية، وموائد الإفطار الجماعية، وتجنب توزيع الوجبات الغذائية أمام المنازل، وإلزام العاملين غير الحاصلين على لقاح «كوفيد 19» بعمل الفحص أسبوعياً، بناء على ما جاء في التعميم رقم (10) لسنة 2020، بشأن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس «كورونا» للمنشآت الغذائية، موضحاً أن قسم رقابة الأغذية بالبلدية، بالتعاون مع مركز الطب الوقائي قام بعمل فحص «كوفيد 19» لجميع العاملين بالمنشآت الغذائية في المدينة، ومتابعة نتائج فحص العاملين من قبل مفتشي القسم، حرصاً على صحة وسلامة جميع المواطنين، والمقيمين وزوار المدينة.

ساعات عمل الأسواق

وقال اليحيائي: إن ساعات العمل ستكون خلال الشهر الفضيل في المقصب من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، وسيكون الذبح تحت إشراف طبي من قبل الأطباء البيطريين، لتأمين أعلى معايير الصحة والسلامة، كما سيعمل سوق الخضار بالمدينة من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 مساء، بينما يعمل سوق الأسماك من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 9 مساء، وأكد اليحيائي أن البلدية تقوم بجهود كبيرة على مدار الساعة، لتطهير وتعقيم مناطق المقصب والأسواق، مشدداً على الجمهور مراعاة التدابير الوقائية والاحترازية، منها التباعد الاجتماعي، وضرورة ارتداء الكمامات الوقائية، وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تكثيف الحملات

ونوه بتكثيف الحملات التفتيشية على المطاعم والكافتيريات والمطابخ الشعبية والصالونات، ومراكز التجميل النسائية، للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية، والالتزام بكل التدابير الاحترازية.

تزيين الشوارع

وذكر أن إدارة الخدمات الهندسية بالبلدية قامت بتزيين الشوارع في كل المناطق بالمدينة بتصاميم وأشكال هندسية مضيئة، احتفالاً بشهر رمضان المبارك، بهدف إدخال الفرحة والبهجة على قلوب السكان، وزوار المدينة.

وأكد أن طواقم بلدية مدينة دبا الحصن توجد من مختلف الأقسام على مدار 24 ساعة يومياً، وذلك لتلبية احتياجات سكان المدينة، وفي حال حدوث أي حالة طارئة، يرجى التواصل مع رقم الطوارئ (993) للإعلام عنها، لتلبية النداء من قبل الطواقم المختصة بالبلدية.

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