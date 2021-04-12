مناقشة السياسات والمبادرات التطويرية للدفاع المدني

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء الدكتورجاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، الاجتماع الدوري للمديرين العامين ومديري الإدارات الإقليمية للدفاع المدني بالدولة الذي عقد في «مقر اكسبو2020» بدبي.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالسياسات والمبادرات التطويرية، وتم اعتماد مجموعة من التوصيات التي تخدم قطاع الدفاع المدني.

كما تم الوقوف على استعدادات جهاز الدفاع المدني لمعرض إكسبو لتعزيز السلامة والحماية المدنية، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإطفاء والوقاية والإنقاذ لحماية الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز