مجلس شرطة أبوظبي الافتراضي يناقش تعزيز النزاهة الوظيفية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة مكافحة الفساد بقطاع شؤون القيادة مجلس بعنوان (إدارة النزاهة الوظيفية) ضمن حملة «لأماناتهم راعون» لتوعية المجتمع.

واستعرض الشيخ طالب الشحي مستشار رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دور الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد وترسيخ الأخلاقيات الدينية الحميدة التي تحث على الأمانة والحرص على أموال الدولة ودعم مقومات الأمن والاستقرار.

وعرض الرائد محمد الشامسي من إدارة مكافحة الفساد مفهوم النزاهة الوظيفية، وتعزيز القيم الإيجابية واستعرض جهود شرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة ومعايير النزاهة الوظيفية المرتبطة بقيم الانتماء والمواطنة الصالحة، لافتاً إلى اهتمام الجهات المختصة في الدولة بحماية المبلغين عن الجرائم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد حرص شرطة أبوظبي على تكثيف التوعية الوقائية لجميع الجهات وقطاعات المجتمع، مشيراً إلى دور المجالس وأثرها في إيصال رسالة عميقة بأهمية هذا الأمر لتحقيق الصالح العام، وحث على أهمية الحفاظ على المال العام، والبعد عن التكّسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية وتعزيز الوازع الديني، وعدم التهاون في تطبيق القوانين.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوجدت قنوات رسمية للإبلاغ عن كل من يسيء للوظيفة العامة أو المال العام أو القيام بأي سلوكيات قد تضر بالمجتمع ومؤسساته.

ودعا إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع لتعزيز الصورة الحضارية لمجتمعنا، عبر التواصل مع خدمة «أمان»، التي تتيح للجمهور تمرير المعلومات الأمنية حول أي شكوك تفيد في تعزيز الجهود الأمنية.

وتحدث الدكتور محمد العبيدلي عضو مجموعة فرسان الإمارات عن دور الإعلام الإماراتي في نشر وتعزيز ثقافة النزاهة الوظيفية بين المجتمع.

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