القائد العام لشرطة عجمان يتفقد إدارة مراكز الشرطة الخارجية ومركز شرطة المنامة الشامل

المصدر: عجمان - البيان

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان إدارة مراكز الشرطة الخارجية، ومركز شرطة المنامة الشامل، عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العقيد علي جبر الشامسي نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم بدر علي المهيري رئيس قسم المرور والدوريات بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني، للاطلاع على سير إجراءات العمل، ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

بدأ القائد العام لشرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات الداعمة لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية، والأهداف الاستراتيجية، وأشاد بجهودهم المتميزة، التي أثمرت بتحقيق نسب متميزة في رضا وسعادة المتعاملين.

كما تفقد مركز شرطة المنامة الشامل، واطلع على سير العمل، كما تابع آلية تقديم الخدمات للمتعاملين في المركز، ومدى الرضا عن الخدمات المقدمة، واستمع إلى نتائج الحملات المنفذة في منطقة اختصاص المركز، وأثنى على النتائج الإيجابية في تعزيز الأمن والأمان.

وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضية ناقش اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي ما تم الاطلاع عليه، لتعزيز جودة العمل، موجهاً بضرورة استدامة تطوير إجراءات العمل المختلفة، والخدمات الاستباقية المقدمة للمتعاملين، وبذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار.

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