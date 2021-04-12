تخريج 39 منتسباً بدورة حفظ الأمن وحماية المنشآت في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت شرطة أبوظبي، بتخريج 39 ضابط صف وفرداً من دورة حفظ الأمن العام وحماية المنشآت التخصصية التأسيسية التي استمرت 45 يوماً، وتضمنت أنشطة تدريبية نظرية وعملية وشهد التخريج اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي.

وأشاد العقيد ناصر محمد النيادي، مدير إدارة المهام الخاصة منطقة الظفرة، في كلمة ألقاها خلال الحفل بدعم ورعاية القيادة الرشيدة لمسيرة شرطة أبوظبي التطويرية ودورها الريادي في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بحرفية عالية من أجل سلامة وأمن المجتمع.

وركزت الدورة على تطوير مهارات ورفع كفاءة المنتسبين والارتقاء بأدائهم الوظيفي ليكونوا بأعلى درجات الجاهزية للحد من الجريمة وتطبيق القانون أمام التحديات الأمنية للمحافظة على الأمن العام.

وحضر الحفل العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، ومديرو إدارات قطاع المهام الخاصة، والمراكز وعدد من ضباط المديرية.

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