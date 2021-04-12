حاكم عجمان يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول شهر رمضان المبارك

المصدر: وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم عجمان، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبعث سموه كذلك برقيات تهنئة بهذه المناسبة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان بهذه المناسبة المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأولياء العهود.

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