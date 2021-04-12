أسرة الإعلامي منذر المزكي تشكر القيادة بعد شموله بمكرمة الإفراج عن النزلاء

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعربت أسرة الإعلامي منذر المزكي، عن امتنانها لقيادة دولة الإمارات، بمناسبة إخلاء سبيل نجلها، تنفيذاً للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القاضي بالإفراج عن عدد كبير من نزلاء المنشآت الإصلاحية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقدمت أسرة المزكي بالشكر إلى قيادة الدولة على هذا العطاء الأبوي الذي شمل به أبناء شعبه والمقيمين في كنف قيادته الحكيمة، والذي أصبح في وجدان المجتمع جزءاً من نفحات شهر رمضان المبارك، مبينة في الوقت نفسه بأن المكرمة حملت للمفرج عنهم رسالة أبوية وإنسانية بأن القيادة الرشيدة لا تألو جهداً في إتاحة كل الفرص الممكنة لهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم.

وقد تم الإفراج عن الإعلامي منذر المزكي تنفيذاً للقرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القاضي بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث باشرت كافة الجهات المعنية في الإجراءات التنفيذية، بما يضمن سرعة عودة من شملتهم المكرمة إلى أسرهم وتحقيق الهدف الرئيسي لهذا القرار السامي، والمتمثل في إعادة لم شمل العوائل في هذه الأيام المباركة.

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