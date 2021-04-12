محمد بن راشد: الإمارات مستعدة 100% لأكبر حدث ثقافي عالمي إكسبو دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم "الاثنين" أن 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية ضمن الاستعدادات لأكسبو دبي 2020 مستعدة 100٪ لأكبر حدث ثقافي في العالم.

وقال سموه على حسابه في "تويتر" :"ضمن الاستعدادات لاكسبو دبي 2020 .. أنهى 72 فريق عمل من الجهات الاتحادية والمحلية تمريناً استراتيجيا مشتركاً لمحاكاة إكسبو في أكتوبر القادم.. ونستطيع القول أن دولة الإمارات مستعدة 100٪ لأكبر حدث ثقافي في العالم .."

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