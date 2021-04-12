خالد بن محمد بن زايد يفتتح "بيت الحرفيين" بمنطقة الحصن

المصدر: وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي "بيت الحرفيين" بمنطقة الحصن المعرض الدائم للاحتفاء بالحرفيين و تكريم مساهماتهم.

#خالد_بن_محمد_بن_زايد يفتتح بيت الحرفيين للاحتفاء بالحرفيين المحليين وتكريم مساهمتهم، ويطلع على مبادرتي منصة حِرف #أبوظبي الإلكترونية وسجل أبوظبي للحرفيين، اللتين أطلقتهما الدائرة. @dctabudhabi #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eY6mXBDNQf — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 12, 2021

يهدف إطلاق "بيت الحرفيين" ومبادراته إلى تحفيز ودعم جهود الحرفيين المحليين والترويج لمنتجاتهم، بالإضافة إلى حماية التراث غير المادي والحفاظ على الحرف والممارسات التقليدية كجزء مهم من الهوية الإماراتية.

واطلع سموه على مبادرة منصة حرف أبوظبي الإلكترونية، ومشروع سجل أبوظبي للحرفيين.

يعد "بيت الحرفيين" جزءاً من الخطة الاستراتيجية الأوسع التي تعمل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على تحقيقها، لتروي من خلالها تاريخ إمارة أبوظبي وثقافتها بطرق جديدة ومشوقة وجذابة.

ويتيح "بيث الحرفيين" للزوار الاطلاع على المنتجات التقليدية، بما فيها المواد والمهارات المطلوبة لإنتاجها إلى جانب التعرف على الفن المعاصر بأيادي فنانين إماراتيين ناشئين، لتقديم أعمال مستوحاة من الحرف التقليدية.

يشمل "بيت الحرفيين" مساحات لورش العمل على أن ينظم برامج عامة وفعاليات وأنشطة ثقافية ليكون بذلك منبراً يقدم فهماً أعمق للقيم الاجتماعية التي شكلت الهوية الإماراتية.

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