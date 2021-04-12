"اتصالات" تخصص 5% من قيمة طلبات الطعام عبر "بسمات" لدعم حملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

تساهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" في دعم حملة 100 مليون وجبة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى إطعام الطعام خلال شهر رمضان المبارك في 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية.

وتشارك "اتصالات" في هذه الحملة الإنسانية التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة عبر عدة وسائل أبرزها التبرع للحملة بـ5% من قيمة طلبات الطعام التي يقوم بها مستخدمو تطبيق "بسمات" التابع لها، وهو برنامج للعروض حائز على العديد من الجوائز، كما تتيح "اتصالات" لمستخدمي التطبيق إمكانية التبرع مباشرة لحملة 100 مليون وجبة نقداً أو عبر نقاط "بسمات" الموجودة في حساباتهم والتي يكتسبونها مع كل عملية شراء عبر التطبيق.

تغيير شعار الشبكة

وبالإضافة إلى ذلك، تشارك "اتصالات" في التعريف بحملة 100 مليون وجبة والترويج لها عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية والرسائل، كما ستقوم "اتصالات" طوال أيام الحملة بتغيير شعار شبكتها على الهواتف المحمولة لتحمل اسم حملة 100 مليون وجبة.

كما خصصت "اتصالات" مجموعة من الأرقام التي تتيح للراغبين في التبرع لحملة 100 مليون وجبة المساهمة بتبرعاتهم النقدية عن طريق إرسال رسائل نصية SMS بقيمة تبرعاتهم.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في "مجموعة اتصالات": "تفتخر ’ اتصالات‘ بأن تكون جزءاً من الحملة الإنسانية "100 مليون وجبة" التي تطلقها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث نشارك بدعم هذه الحملة من خلال تطبيق بسمات وهو برنامج العروض والصفقات الحائز على العديد من الجوائز. وتقوم ’ اتصالات‘ أيضاً بالتعريف عن هذه الحملة والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللافتات الرقمية، والرسائل النصية، والرسائل الإلكترونية، والبث الإذاعي، علاوةً على تغيير شعار الشبكة على الهواتف المتحركة دعماً وتقديراً لهذه الحملة الإنسانية".

تمكين أهل الخير

وتستهدف حملة 100 مليون وجبة تمكين المحسنين وأهل الخير من الأفراد والمؤسسات والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها من التبرع لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً في 20 دولة، وتتيح للأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية المساهمة في إطعام الطعام خلال شهر الصيام، وتكريس قيم العطاء في شهر الخير.

وتنظم الحملة الأكبر على مستوى المنطقة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وهي إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة، بالإضافة إلى عدد من الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية والمؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية المعنية في دولة الإمارات، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتعد حملة 100 مليون وجبة امتداداً واستمرار لحملة 10 ملايين وجبة التي سجلت نجاحاً ملحوظاً في رمضان الماضي، وتسعى الحملة الجديدة إلى البناء على النجاحات والإنجازات التي شهدتها حملة رمضان الماضي مع توسيع نطاقها الجغرافي لتشمل أكثر من 20 دولة في أفريقيا وآسيا والعالم العربي، بالتزامن مع مضاعفة عدد الوجبات المستهدفة بنحو 10 مرات لتصل إلى 100 مليون وجبة.

وكانت "اتصالات" قد سجلت مشاركة نوعية في حملة 10 ملايين وجبة في رمضان الماضي، عبر توفير الدعم التقني للحملة وكافة الشركاء فيها، كما عرّفت الجمهور بالحملة عبر مختلف منصاتها، ونظمت إرسال الرسائل النصية القصيرة التي تعرّف بأهداف الحملة وتشجع على المساهمة فيها من خلال التبرع المباشر برسالة نصية سريعة، بالإضافة إلى تغيير اسم شبكة "اتصالات" إلى 10MNMEALS، وهو ما عزز الإقبال الكثيف من الأفراد والشركات والمؤسسات على المساهمة لتوفير الدعم الغذائي للمستحقين.

وجبة بدرهم واحد

وتفتح حملة 100 مليون وجبة الباب أمام الجميع من داخل دولة الإمارات وخارجها للمساهمة في دعم الأفراد والأسر المتعففة من خلال التبرع بقيمة وجبة غذائية تبدأ من درهم واحد، وذلك من خلال التبرع النقدي عبر مختلف قنوات المساهمة التي توفرها الحملة لشراء عدد معين من وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية، بحيث يتم إيصال الطرود الغذائية للمستفيدين من أفراد وعائلات مباشرةً إلى أماكن سكنهم أو مواقع تواجدهم عبر شركاء الحملة من بنوك الطعام ومنظمات المجتمع المدني المحلية، علماً بأن درهم واحد يوفر المكونات المطلوبة لوجبة كاملة في المجتمعات والدول ذات تكلفة المعيشة المنخفضة التي تغطيها الحملة.

4 وسائل سهلة للتبرع

وتوفر حملة 100 مليون وجبة أربع وسائل رئيسية لاستقبال التبرعات والمساهمات من المؤسسات والأفراد هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae ، حيث يمكن لأي شخص أو مؤسسة شراء عدد معين من وجبات الطعام، كل حسب استطاعته، بينما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة تبرعات المساهمين عبر رقم الاتصال المجاني 8004999، كما يمكن أيضاً للمساهمين التبرع لـ "حملة 100 مليون وجبة" عن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201.

ويمكن للراغبين بالمساهمة التبرع للحملة عن طريق إرسال كلمة وجبة باللغة العربية أو meal باللغة الإنجليزية بصيغة رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو “اتصالات" في دولة الإمارات، بحيث يتم من خلالها شراء ما يعادل عدداً معيناً من وجبات الطعام بدءاً من 10 وجبات.

ويشار إلى أن "حملة 100 مليون وجبة" تترجم القيم الإنسانية لدولة الإمارات في العطاء والتراحم والتكافل، كما تعد استجابةً عملية لتخفيف معاناة الأفراد والأسر.

وتهدف الحملة إلى دعم المحتاجين في 20 دولة من بينها السودان ولبنان والأردن وباكستان وأنغولا وأوغندا ومصر، عبر السعي إلى توفير شبكة أمان تقدم مكونات وجبات الطعام الأساسية للملايين في هذه الدول من خلال المساهمات المادية للمؤسسات والأفراد الذين ينسجون معاً شبكة تضامنية شاملة تنطلق من دولة الإمارات وتنتج حراكاً مجتمعياً إيجابياً حول العالم للوصول إلى عشرات ملايين المستفيدين في المنطقة والعالم بشكل عاجل ومباشر.

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