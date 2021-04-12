"كهرباء ومياه دبي" تقدم 10 ملايين وجبة لدعم حملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

فيما تتوالى مساهمات المؤسسات والأفراد من داخل الإمارات وخارجها تباعاً في "حملة 100 مليون وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان في 20 دولة من باكستان شرقاً حتى غانا غرباً مروراً بالعالم العربي، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عن تبرعها بـ10 ملايين درهم للمساهمة في جهود الحملة وتوفير الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وحصص تموينية أساسية لمستحقيها من المحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل دخلاً.

وتأتي استجابة الهيئة وتبرعها لحملة 100 مليون وجبة تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والذي دعا لدى إطلاق سموه للمبادرة جميع الخيرين والمؤسسات الإنسانية والقطاعين الحكومي والخاص والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال وكل الحريصين على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها.

وتفتح حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، باب التبرع والمساهمة بقيمة وجبات تبدأ من درهم واحد يعادل تكلفة المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات الأقل دخلاً التي تشملها المبادرة في القارتين الإفريقية والآسيوية والمنطقة العربية وفي دول مثل أوغندا ولبنان ومصر والسودان وأنغولا والأردن وباكستان.

تأتي حملة 100 مليون وجبة بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، وعدد من المؤسسات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات وهيئات العمل الاجتماعي في الدول التي تستهدفها الحملة لضمان توصيل الطرود الغذائية والتموينية لمستحقيها.

جهد جماعي

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإطلاق سموه مبادرة مئة مليون وجبة عبر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضاف إلى مسيرة سموه الحافلة في مجال العمل الإنساني كقائد مميز وصاحب مبادرات وعطاءات وهبات كثيرة، حيث رسّخ سموه مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقطب عالمي للعمل الإنساني المستدام.

ومبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في نجدة الفقراء والمحرومين حول العالم، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، شهر الخير والعطاء ليست بجديدة، فسموه صاحب أيادي بيضاء وسباق دائماً في إغاثة الملهوفين والمحرومين حول كافة بقاع الأرض، عبر مبادرات سموه الإنسانية والاجتماعية التي رسمت البهجة على وجوه ملايين المحرومين حول العالم. وتتشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون داعماً رئيسياً لمبادرة مئة مليون وجبة.

وتعكس المبادرة النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم أمثلة مشرفة في العطاء والخير، حيث تتزامن مع الاحتفالات بإعلان عام 2021 "عام الخمسين" وتؤكد أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تستشرف المستقبل بفكر استباقي عبر تقديم نموذج ريادي يحتذى به على مستوى العالم في التنمية المستدامة خصوصاً في ظل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم جراء تفشي جائحة فيروس كوفيد-19.

قنوات التبرع

ويمكن للمؤسسات والأفراد من داخل دولة الإمارات وخارجها تقديم تبرعاتهم المالية من خلال حملة 100 مليون وجبة، عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، كما يمكن التبرع عن طريق التحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae

شبكة إقليمية

وتتعاون حملة 100 مليون وجبة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام التي تأسست في المدينة الإنسانية العالمية بدبي عام 2013 لتشكل مظلة جامعة لأنشطة عشرات بنوك الطعام التي تتضافر جهودها كمنظومة إنسانية متكاملة ترسّخ قيمة إطعام الطعام عبر إدارة فائض الطعام في قطاع الإطعام والضيافة والفنادق ومصانع الغذاء الغذائية والمزارع والمتاجر الضخمة متعددة الأقسام والمنازل، بإشراف الجهات المعنية، وبالتعاون مع شبكة من المؤسسات الإنسانية والخيرية المحلية والدولية. ويتم التنفيذ من خلال شبكة دعم لوجستي تحدد الفئات الأكثر حاجة للدعم الغذائي ضمن خطة شاملة تضمن الوصول إليها بسرعة وكفاءة وتوزيع الطرود الغذائية والتموينية.

محورها الإنسان

وتنظم "حملة 100 مليون وجبة" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تأسست عام 2015 كمظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً، وتنضوي تحتها أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة في مختلف القطاعات الإنسانية والمجتمعية والتنموية.



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