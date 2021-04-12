إطلاق اسم محمد بن زايد على طريق حيوي واستراتيجي في إندونيسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا تم إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على طريق حيوي واستراتيجي في إندونيسيا تكريماً وتقديراً لدوره الكبير في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشارك براتيكنو وزير الشؤون الرئاسية وباسوكي هاديموليونو وزير الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا في الحفل الرسمي لإطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على أحد أهم الشوارع الرئيسية في العاصمة جاكرتا.

ويربط الشارع العاصمة جاكرتا بأهم المناطق السياحية والاقتصادية بإقليم جاوا الغربية، ويبلغ طوله 37 كلم حيث يعد أطول شارع علوي معلق في إندونيسيا وأطول طريق سريع مزدوج في جنوب شرق آسيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز