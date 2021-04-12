تحريم صلاة الجماعة للمصاب أو المشتبه بإصابته بكوفيد19

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

قال الدكتور عمر الدرعي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن المجلس في إطار الاستعداد لشهر رمضان الفضيل وبحث المستجدات، عقد اجتماعا وأصدر بيانه في المسائل الشرعية المتعلقة بالمستجدات الفقهية.

وأكد المجلس على أنه يحرم شرعا على المصاب بفيروس كورونا أو المشتبه بإصابته الحضور في الأماكن العامة أو الذهاب للمسجد لحضور صلاة الجماعة أو العيدين أو التراويح، كما أكد المجلس على أن أخذ لقاح كوفيد19 عبر الحقن لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صحته، وإذا وجد الشخص ألما أو مشقة فلا بأس أن يفطر وعليه القضاء، كما بين المجلس أن التهاون في أخذ اللقاح لمن هو مهيئ له قد يعرض صاحبه للإثم، نظرا لأنه قد يتسبب في نقل المرض والضرر للآخرين مع القدرة على منعه أو التقليل من أضراره.

جاء ذلك خلال الإحاطة الاعلامية التي عقدتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف افتراضيا اليوم لكشف الاستعدادات لشهر رمضان.

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