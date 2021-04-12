حمدان بن محمد: الإمارات أول دولة خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي

المصدر: البيان الإلكتروني

ناقش سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة جنرال موتورز- كروز مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته.

وحضر سموه توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030.

وقال سموه إن دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل.

وأكد سموه أن الهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030.

وذكر سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أن رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030.

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