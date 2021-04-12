تدريباتنا تستهدف تأمين كرسي على متن إحدى الرحلات الفضائية خلال 3 سنوات

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي خلال حوار لـ "البيان" من مقر تدريباتهما الحالية في أمريكا، أن الاختبارات المتقدمة التي يقومان بها في مركز جونسون للفضاء التابع لـوكالة "ناسا"، والتي تجاوزت 6 أشهر حتى الآن، يسعون من خلالها لتأمين كرسي على متن إحدى الرحلات الفضائية خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

ولفت المنصوري والنيادي إلى أن رائديّ الفضاء الجدد نورا المطروشي ومحمد الملا، يستحقان أن يحملان هذا اللقب الرفيع لتمتعهما بمؤهلات وخبرات عريضة، جعلتهما يتجاوزان كافة مراحل اختبارات النسخة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء بجدارة، وأنهما أمضيا 200 يوم تدريبات في ناسا وأمامهما عامين آخرين لتأهيلهما لتشغيل المحطة الدولية.

وسيبدأ رائدا الفضاء المنصوري والنيادي، الأسبوع المقبل، التدريب على قيادة الطائرة النفاثة T-38 وإجراء مناورات، ومن ثم الاستعداد للسفر إلى كندا للتدريب على ذراع روبوتية التي تلتقط الكبسولات الفضائية والأقمار الصناعية بمحطة الفضاء الدولية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز