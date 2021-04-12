سيف الشامسي يترأس اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع «الرابع» للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة، والذي عقد صباح أمس بقاعة «الريادة» في مقر نادي الضباط، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والمديرين العامين، وأعضاء اللجنة من كبار ضباط القيادة.

وقد ناقش الاجتماع جدول أعماله والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق للقيادة، وما تم إنجازه من توصيات ذُكرت به، مستعرضاً نتائج استبيان جودة حياة بيئة العمل في القيادة 2020م، ومشروع التطوير الرقمي لرفع كفاءة العاملين بشرطة الشارقة، إلى جانب مشروع خفض السرعات على طرقات الإمارة خلال فترات الضباب، كما ناقش نتائج مخرجات القيادة العليا خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة لعدد من الموضوعات، التي تسهم بدورها في تعزيز الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.

وفي الختام قدم الشامسي شكره وتقديره للحضور على جهودهم المبذولة في العمل، داعياً الجميع إلى المحافظة على ما تحقق من نجاحات، أسهمت بدورها في الارتقاء بمنظومة العمل.

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