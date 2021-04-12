سلطان النعيمي: الإمارات أسست شرطة عصرية

المصدر: (عجمان - وام)

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن وزارة الداخلية استطاعت خلال خمسين سنة من عمر الدولة أن تسير بخطى حثيثة نحو بناء شرطة عصرية تمكنت من توفير الأمن والاستقرار للدولة والمجتمع وحماية المكتسبات والمنجزات الكبرى التي تحققت بفضل السياسة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس وباني نهضة الدولة، والذي كان لتوجيهاته السديدة ودعمه الكبير للوزارة عظيم الأثر في النهوض بالعمل الأمني والارتقاء به في مختلف المجالات.

وأشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لوزارة الداخلية ولكافة القيادات الشرطية، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية الوزارة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة عبر تنفيذ استراتيجية واضحة ومميزة تسعي للارتقاء بالعمل الأمني والشرطي.‏‎

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