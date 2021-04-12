عبد الله المري: شرطة دبي ستبذل قصارى جهدها لدعم الحملة الرائدة

المصدر: (دبي - البيان)

ثمنت القيادة العامة لشرطة دبي إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لحملة «100 مليون وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 20 دولة في شهر رمضان، من غانا غرباً حتى باكستان شرقاً، وفي القلب منها العالم العربي.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن شرطة دبي ستبذل قصارى جهدها لدعم الحملة الإنسانية الرائدة، ولتكون جزءاً من هذا الزخم المجتمعي الإنساني لنشر الأمل وتخفيف المعاناة، إيماناً منا بأن المسؤولية المجتمعية واجب وطني يُحتم علينا أن نبذل في سبيلها كافة الجهود، ونرسخ من خلالها القيم النبيلة للشعب الإماراتي.

وذكر أن الحملة الإنسانية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جاءت لتغيث شعوباً في أشد الأوقات تأزماً في العالم، نتيجة للتداعيات التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، بسبب عمليات الإغلاق في كثير من الدول، وفقد الآلاف لوظائفهم وعجزهم عن سد احتياجات أسرهم الأساسية.

وقال: كل عام تُدهش الإمارات بعطائها وكرمها العالم، ليتسابق اليوم شعب الإمارات وكل فاعل خير، ليكونوا جزءاً من هذه الحملة الإنسانية العظيمة، وفي هذا الشهر الفضيل، الذي نتسارع فيه لفعل الخيرات.

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