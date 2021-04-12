«إسلامية دبي» تطرح الحقيبة الرمضانية للعام 1442

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي «الحقيبة الرمضانية» تحت برنامج رمضان دبي للعام 1442هـ، التي تحتوي على باقة متنوعة من الفعاليات كإمساكية رمضان، برامج رمضان دبي، إصدارات رمضان الإلكترونية، بهدف نشر قيم الإسلام بين المواطنين والمقيمين من الجاليات المختلفة من منظور القرآن الكريم وأسسه، والسنة النبوية الشريفة ومعانيها.

ويأتي الإطلاق بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسعي الدائرة باعتبارها الوجهة الريادية الإسلامية والخيرية المستدامة على مستوى إمارة دبي، إلى تعزيز دورها في نشر قيم الوسطية الإسلامية، وفي إطار استثمار موسم رمضان الكريم،

وفي هذا السياق، قال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نرفع أسمى التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى المقيمين على أرض الدولة، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركة».

برامج

وأكد أن برامج رمضان دبي لهذا العام تتوزع على مدار 30 يوماً، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي تنتظره الأمة، باعتباره موسم مضاعفة العمل والأجر والثواب، وتأتي هذه الجهود وفق أفضل الممارسات العالمية، ليشهد المجتمع على الفعاليات التي تسهم بشكل مباشر في تعزيز القيم الإيجابية، وغرس مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر تقديم باقة متنوعة من البرامج التثقيفية والدينية، التي تستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، وكبار السن، بالإضافة إلى موظفي وموظفات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وتشتمل الحقيبة الرمضانية على أدعية رمضانية متنوعة، فضلاً عن جدول البرامج، التي ستبث طيلة أيام شهر رمضان الكريم، والتي تتضمن برنامج فتاوى ببث مباشر كل يومي أحد وأربعاء الساعة الواحدة ظهراً، إلى جانب محاضرات متفرقة على مدار 30 يوماً كمحاضرة حدث في رمضان، من معين السنة، سؤال وجواب، وقفة مع آية، خواطر رمضانية، بالإضافة إلى بث مباشر للمجلس الرمضاني، الذي سيتم بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، حيث يمكن متابعة البرامج عبر حسابات الدائرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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