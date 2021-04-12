حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 55 سجيناً بمناسبة الشهر الفضيل

المصدر: عجمان - وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالإفراج عن 55 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفق شروط حسن السيرة والسلوك وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم.يأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحتهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة قويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، وأن يخلصوا نواياهم لبذل مقدورهم في السعي للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام والانضمام إلى المجتمع على نحو يحقق لهم ولعائلاتهم حياة أفضل ومعاودة اندماجهم في صفوف المجتمع أعضاء صالحين.

ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعمي، قائد عام شرطة عجمان أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز