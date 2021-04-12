حميد مجول: مركز محمد بن راشد للفضاء يؤسس لفريق وطني من الرواد

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد حميد مجول النعيمي، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ومدير جامعة الشارقة، أن مركز محمد بن راشد للفضاء يسعى إلى تأسيس فريق وطني متكامل من رواد الفضاء، وما اختيار اثنين وبنجاح من أبناء هذا الوطن الغالي والعزيز بعد إجرائهم اختبارات المرحلة النهائية التي تقيس الجانب النفسي، والجاهزية للعمل ضمن فريق واحد، لينضما إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليصبح لدى الإمارات 4 شخصيات فضائية من أبنائها إلا دليل قاطع لأبناء الإمارات لسبر أغوار الفضاء.

وقال النعيمي نود أن نؤكد للقيادة الرشيدة للدولة ولحكومتها وشعبها، بأن ما تم تحقيقه فيها من نجاحات عالمية كبرى في آفاق غزو الفضاء في مرحلته الأولى وما سيحققونه في المرحلة الثانية وضع اسمها واسم العرب جميعاً على رأس قائمة الدول الأكثر تقدماً في هذا الميدان العلمي الذي كان لتاريخه العربي والإسلامي كبير الأثر في ميادين علومه، كما أن هذه الإنجازات الحضارية والعصرية الكبرى كانت وستبقى بالنسبة للاتحاد العربي لعلوم الفضاء أملاً مرجواً وإنجاز عمل الاتحاد لسنين طويلة وتعاون مع كثير من المنظمات القومية ذات العلاقة، بل وحتى العالمية منها لتحقيق بعض حدوده وآفاقه واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحقق لهذا الاتحاد الكثير من طموحاته، اعتماداً على المبدأ الحضاري والعصري العالمي الذي تعمل على أساسه في كل شأن من شؤون تقدمها وتطورها الوطني والاجتماعي والمعرفي.

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