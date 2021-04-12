خبير سعودي: نفتخر بإنجازات الإمارات وأول رائدة فضاء

المصدر: (دبي ــ أحمد يحيى)

عبر الدكتور بدر السويدان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات»، عن فخره واعتزازه بالإعلان عن اختيار رائدي فضاء جديدين بينهما أول رائدة فضاء عربية نورا المطروشي، ومحمد الملا، معتبراً ذلك خطوة جديدة ومهمة في تعزيز نجاح قطاع الفضاء الإماراتي تدعمها رؤية القيادة لافتاً إلى أنها ستكون مُلهمة لشباب العرب.

وأضاف، أن الإعلان عن هوية الرائدين الجديدين من مخرجات الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، يعكس مدى الحرص على اختيار أفضل العناصر بعناية كبيرة، تمهيداً للقيام برحلات فضائية قادمة، وأنها ستكون تجربة مغايرة للتجربة السابقة التي قام بها رائد الفضاء هزاع المنصوري، خاصة أن التدريبات المقررة ستكون بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».

وقال إن المرأة الإماراتية ومن خلال تمثيلها برائدة الفضاء نورا المطروشي، ستكون سباقة في محفل جديد آخر لها، وأن هذا لم يكن ليتحقق لولا حرص ودأب قيادة الدولة، بهدف دعم وتمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات، ليكون لها الدور الأبرز والأمثل للمرأة العربية .

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