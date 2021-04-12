أحمد الظاهري: أحلام شبابنا لا تعرف المستحيل

المصدر: دبي ـ البيان

قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية: لطالما حرصنا على صقل وتنمية مهارات كوادرنا البشرية بمختلف قدراتها، وخاصة شبابنا الوطني الطموح بأحلامه التي لا تعرف المستحيل.

وخير مثال على ذلك اختيار زميلتنا نورا المطروشي كأول رائدة فضاء عربية ضمن «برنامج الإمارات لرواد الفضاء». وفي هذا المقام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على جهودها المتواصلة لإثراء المهارات الوطنية وتمكين أبناء وطننا المعطاء من المساهمة في بناء مستقبل مشرق ينعم به الجميع. مبارك لك هذا الإنجاز المذهل أخت نورا، ومبارك لنا وجودك بين صفوفنا.

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