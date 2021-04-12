«أمناء نور دبي» يناقش الخطط والبرامج المستقبلية

المصدر: دبي - وام

ناقش مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، خلال اجتماعه السنوي الأول لعام 2021، برئاسة عوض صغير الكتبي رئيس مجلس الأمناء، الخطط والبرامج والرؤى المستقبلية للمؤسسة والملامح العامة للاستراتيجية والآليات الكفيلة بتحقيق أهدافها، من خلال التعاون وخلق الشراكات الفاعلة مع مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية للمساعدة في عمليات تدريب وتأهيل الأطباء في مجال طب وجراحة العيون.

حضر الاجتماع - الذي عقد في مقر المؤسسة بدبي - ناصر خليفة البدور نائب الرئيس، وعضوية كل من عبد الفتاح شرف وأحمد اليوسف وأحمد الحمادي وشمسة الصالح والدكتورة منال محمد تريم، المدير التنفيذي للمؤسسة.

وتوجه عوض الكتبي في بداية الاجتماع بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على ثقته الغالية بمجلس الأمناء واهتمام سموه ببرامج «نور دبي» الدولية ومتابعة تطورات العمل في مبادرات مكافحة العمى، لا سيما الأمراض الاستوائية المهملة والتي تسبب الإعاقة البصرية مثل مرض التراخوما، والذي عملت المؤسسة بالتعاون مع مركز كارتر والشركاء للحد من تفشيه في منطقة امهارا شمال إثيوبيا.

وقال في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استعرض أهداف المؤسسة المتمثلة في الإسهام في تنفيذ ودعم المشاريع الخاصة بمكافحة أمراض العيون والعمى، وتقديم المساعدات الطبية والعلاجية اللازمة للأشخاص المحتاجين ممن يعانون من أمراض العيون والعمى وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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