بحث التعاون الأكاديمي بين الإمارات وأمريكا

المصدر: (العين - البيان)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أمس ستيف بوندي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة.

وتمّ خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأكاديمي والتعليمي والثقافي بين البلدين.

وأكد نسيبة ضرورة العمل على تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين خصوصاً في مجالات التعليم العالي والثقافي وتعزيز الجانب العلمي والابتكاري، في حين أكد بوندي حرص الولايات المتحدة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع دعم عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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