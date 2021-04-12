«تنمية المجتمع» في دبي تختتم برنامج ركوب الخيل بمشاركة 18 طفلاً

المصدر: دبي - البيان

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بنجاح الموسم التاسع من برنامج ركوب الخيل، الذي ينظمه مركز دبي لتطوير نمو الطفل، التابع للهيئة، والذي يقام سنوياً، بالتعاون مع مركز شرطة الخيالة التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبرنامج دبي للتطوع التابع للهيئة، بمشاركة 22 متطوعاً من فريق نبض الإمارات التطوعي، ما يعزز مفهوم التطوع لدى المشاركين ويسلط الضوء على فرص التطوع المختلفة والمهمة في القطاع الاجتماعي.

وشارك في الموسم التاسع للبرنامج 18 طفلاً وطفلة، حيث استمر من شهر نوفمبر 2020 إلى مارس 2021 وذلك أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وبينت الهيئة أن برنامج ركوب الخيل للأطفال من أصحاب الهمم يثبت في كل عام أثره الإيجابي على الأطفال وأسرهم، وعلى المتطوعين المشاركين في البرنامج، ما يجعله أحد أكثر البرامج التأهيلية نجاحاً.

وقالت مريم الحمادي، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع: إن البرنامج أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في قدرات الأطفال المشاركين من مختلف المراحل التطورية، شمل ذلك القدرات الحركية والذهنية والتواصل الاجتماعي ما انعكس على زيادة نسبة رضا الأهالي وزيادة عدد الراغبين بالانضمام إلى البرنامج، إضافة إلى أثره الإيجابي الهام على الأسر من خلال مشاركتهم مع المتطوعين في سير الجلسات.

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