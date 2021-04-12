«موارد دبي» تعرف بمنصة «خبراتي» وكيفية الاستفادة منها

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ورشة عمل لطلاب التقنية العليا للتعريف بـمنصة «خبراتي» وهي منصة للعمل الحر، بالكفاءات الحرة، أطلقتها الدائرة، لتكون صلة الوصل بين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة، من أبناء الإمارات، والقطاع الخاص والشركات الأجنبية، وأيضاً الأفراد المهتمين بالاستفادة من هذه الخدمات المقدمة من أصحاب الخبرات والمهارات الإماراتيين المسجلين في المنصة.

شارك في الورشة 47 طالباً من طلاب كليات التقنية العليا في دبي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدائرة والكليات والجامعات العاملة في دبي، إذ ستقوم كل مؤسسة تعليمية بتعيين طالب من قبلها، ليكون صلة الوصل بين طلاب الكلية أو الجامعة والقائمين على منصة «خبراتي» لتذليل المصاعب، التي قد يواجهها الطلاب خلال تسجيلهم في المنصة والعمل من خلالها.

وأكدت عائشة المحياس مديرة إدارة بناء القدرات الوطنية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن منصة «خبراتي» توفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، وتحقيق أمن اجتماعي واكتفاء مادي لجميع المواطنين من عمر 18 سنة وما فوق، من خلال المرونة في العمل ضمن مهارة تناسب شغف كل منهم ومهاراته وكفاءاته.

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