معالم الإمارات الرئيسية تتزين احتفاءً بمئوية الأردن
تزينت معالم دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيسية احتفالا بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية واكتست بألوان العلم الأردني تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
ويحتفل الأردن هذه الأيام بالمئوية الأولى من عمر المملكة التي حققت بقيادة الهاشميين الكثير من الإنجازات التنموية.
معالم #الإمارات الرئيسية تتزين احتفاءً بـ #مئوية_الأردنhttps://t.co/nyIz2L9nCw#مئوية_تأسيس_الدولة_الأردنية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ASVs8fGgBy— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 11, 2021