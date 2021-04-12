معالم الإمارات الرئيسية تتزين احتفاءً بمئوية الأردن

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المصدر:
  • وام
التاريخ:

تزينت معالم دولة الإمارات العربية المتحدة الرئيسية احتفالا بمئوية المملكة الأردنية الهاشمية واكتست بألوان العلم الأردني تعبيرا عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

ويحتفل الأردن هذه الأيام بالمئوية الأولى من عمر المملكة التي حققت بقيادة الهاشميين الكثير من الإنجازات التنموية.

كلمات دالة:
  • مئوية الأردن،
  • الإمارات،
  • معالم،
  • العلاقات الأخوية
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