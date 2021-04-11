600 ألف زهرة و800 شجرة نخيل تزين شارع المطار في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة بحضور ثابت الطريفي مديرها العام ومساعديه وعدد من المسؤولين في البلدية زيارة ميدانية للاطلاع على سير أعمال مشروع زراعة شارع المطار بالاتجاهين، والذي يعتبر من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها ضمن المشاريع الزراعية التي تنفذها البلدية خلال العام الجاري، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر الرقعة الخضراء وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة.

وأفاد المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، بأنه سيتم توفير أكثر من نصف مليون متر مربع من العشب الأخضر في المشروع وأنواع مختلفة من الأشجار والشجيرات والزهور، حيث سيتم زراعة ما يقارب 1000 شجرة وحوالي 800 نخلة على جانبي الطريق بالاتجاهين فضلاً عن زراعة 11 ألف متر مربع من الزهور بواقع 600 ألف زهرة على الجانبين، والتي تعمل البلدية على توفيرها من مشاتلها.

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