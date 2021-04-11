شراكة بين «800 تيك» و«مركز الإمارات للتوحد»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «800 تيك»، إحدى الشركات التابعة لـ «مجموعة التزام لإدارة الأصول»، إقامة شراكة استراتيجية مع «مركز الإمارات للتوحد» في إمارة أبوظبي، تقدم بموجبها «800 تيك» خدمات إدارة المرافق للمركز، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لالتزام الشركة بمسؤوليتها المُجتمعية، واستمراراً لمبادراتها الرامية لدعم المسيرة التعليمية للأطفال، لا سيما أصحاب الهمم.

وتتضمن الشراكة بين الجانبين حصول المركز على خدمات إدارة المرافق، وستتبرع الشركة بتجهيزات صالة رياضية، بما فيها جهاز رياضي متعدد الاستخدامات، حرصاً على تعزيز الصحة واللياقة البدنية للأطفال أصحاب الهمم، الذين يتولى المركز رعايتهم.

وقال محمد الشرف، نائب رئيس تنفيذي أول في مجموعة التزام لإدارة الأصول: يشكل التعاون بين «800 تيك» و«مركز الإمارات للتوحد» مثالاً للدعم المستمر، الذي تقدمه «مجموعة التزام» للمؤسسات والمراكز التي تُعنَى بخدمة الأطفال وتلبية احتياجاتهم. ونعرب عن تقديرنا للدور المحوري للمركز في توفير بيئة آمنة، تحتضن الأطفال أصحاب الهمم وتشجعهم على التعلُّم، وسنسهم بدورنا في تعزيز فعالية عمليات المركز، من خلال توفيرنا لخدمات إدارة المرافق بأعلى معايير الجودة. وتشكل المسؤولية المجتمعية إحدى الركائز الست للثقافة المؤسسية «Get Wonky»، التي تبنتها مجموعة التزام، وتأتي تماشياً مع مبدأ تعزيز جودة التعليم، الذي يشكل أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وصرحت أمل جلال صبري، مديرة مركز الإمارات للتوحد: نتوجه بالشكر والتقدير لمجموعة «التزام» وشركة «800 تيك» لدعمهم لرسالتنا المتمثلة في تمكين ذوي طيف التوحد وعائلاتهم، وسيعزز هذا التعاون مستوى أمان وتميز مرافقنا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز