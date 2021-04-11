بلدية الحمرية تزين الدوارات بحلة جديدة من الأنوار استعداداً لشهر رمضان الكريم

المصدر: الشارقة - البيان

أنهت بلدية الحمرية استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك بحلة جديدة، عبر تزيين شوارع المنطقة والدوارات بالأضواء المعبرة عن قدوم شهر رمضان الكريم.

واستخدمت البلدية العديد من وسائل الزينة من الأضواء المتلألئة التي حرصت على توزيعها في معظم الشوارع، ما يعكس أجواء شهر رمضان الفضيل، وتعبر عن روحانيات شهر رمضان من خلال الأعمال والنقوش الإسلامية وتركيب الأضواء على تقسيماتها لتعكس شكلاً جديداً ومشهداً فنياً.

وبهذه المناسبة هنأ مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بقرب حلول شهر رمضان الكريم، وأشار إلى أن بلدية الحمرية كجزء من إمارة الشارقة تحرص على استقبال شهر رمضان بأفضل الاستعدادات وجعل منطقة الحمرية تكتسي بالأضواء التي تعطي الشوارع رونقاً جميلاً في الشهر الفضيل، كما تحرص على تطبيق أفضل معايير الجودة والممارسات، إذ يتم استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة وهي أضواء ذات استهلاك منخفض لتوفير الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الشامسي إلى أن كوادر بلدية الحمرية باشرت ضمن خططها لاستقبال شهر رمضان الكريم بتركيب كافة الأشكال المضاءة على الدوارات والشوارع والتقاطعات في كافة مناطق الحمرية وتشغيلها استعداداً للشهر الفضيل، مؤكداً حرص بلدية الحمرية على إضافة الأشكال الحضارية التي تدفع باتجاه تعزيز جودة الحياة لكافة أهالي مجتمع منطقة الحمرية والقاطنين فيها.

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