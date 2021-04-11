«سابق للخير بأسلوبك» يستقطب المشاركين لدعم حملة التبرع بالأعضاء

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، سباق «سابق للخير بأسلوبك» الذي أقيم في جزيرة الحديريات في أبوظبي، لدعم حملة البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وأتاح السباق الفرصة لجميع أفراد المجتمع من العائلات والأفراد المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات للمشاركة في فعالية رياضية ممتعة وآمنة وتدعم قضية اجتماعية إنسانية في الوقت ذاته، حيث تم تخصيص العوائد المالية من رسوم التسجيل في السباق لدعم حملة التبرع بالأعضاء.

وتندرج فعالية «سابق للخير بأسلوبك» في إطار محور صندوق الاستثمار الاجتماعي التابع لهيئة معاً، ويهدف البرنامج إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتشجيع المشاركة المجتمعية دعماً للقضايا الاجتماعية، فضلاً عن منح المشاركين فرصة ممارسة أنشطة رياضية واتباع نمط حياة صحي.

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يسعدنا إطلاق برامج نوعية جديدة تدعم أهدافنا وتلبي احتياجات المجتمع، مثل مبادرة «سابق للخير بأسلوبك» التي تتواءم أهدافها مع استراتيجيتنا في ترسيخ التماسك الاجتماعي وإحداث أثر اجتماعي إيجابي يعود بالفائدة على سكان أبوظبي».

وتابعت: «بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي الذي يشاطرنا الرؤى والتطلعات المتمثلة في تعزيز المشاركة المجتمعية لبناء غد أفضل، فإن برنامج «سابق للخير بأسلوبك» يمثل فرصة لإظهار أهمية بناء مجتمع متعاون متماسك ودور أفراده في توفير الدعم المناسب».

من جانبه أشاد سهيل عبدالله العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي بالهدف الرئيس من السباق والذي يتمثل بدعم حملة التبرع بالأعضاء - إحدى مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية، مبيناً أن الإقبال الكبير على السباق دليل على وعي مختلف أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في الفعاليات الخيرية.

ولفت العريفي إلى أن المجلس حرص على تنظيم السباق بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية، في جزيرة الحديريات المتنفس الطبيعي للرياضيين، والوجهة الرئيسية الحديثة للترفيه في أبوظبي، متقدماً بالشكر والتقدير لجميع الشركاء والرعاة والمتطوعين على تعاونهم في إنجاح السباق الخيري.

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