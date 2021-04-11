بريد الإمارات تصدر طوابع تذكارية احتفاءً باﻟﻬﻮﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ المرئية للدولة

المصدر: وام

أصدرت مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات طوابع تذكارية مميزة احتفاءً بالهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي اصدار الطابع تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" خلال دعوة سموه إلى نقل قصة الإمارات للعالم حيث إن الطابع البريدي سفير يجوب العالم ووسيلة من وسائل الاتصال الإعلامي والثقافي بين مختلف الدول والشعوب.

ويجسّد تصميم الطوابع الخطوط السبعة التي تشكل خريطة الإمارات لما يمثله من معاني الفخر والاعتزاز "سبع إمارات سبعة مؤسسين وسبع منارات باتجاه مستقبل واحد".

ويتضمن تصميم الطوابع شعار الهوية "لا شيء مستحيل".. وتكمن أهمية الهوية في أنها رمز لرحلة الدولة وإنجازاتها العديدة خلال نصف القرن الماضي ورؤيتها الطموحة للمستقبل.

وقال سعادة عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بريد الإمارات إن دولة الإمارات تحتفل بيوبيلها الذهبي في عام 2021 بمناسبة مرور 50 عاماً على الاتحاد إذ قضت الدولة خمسة عقودٍ مليئة بالإنجازات التي نعتزّ ونفتخر بها فهي الأعوام التي كوّنت ماضينا المجيد الذي رسمناه منذ إعلان الاتحاد وفي ذات الوقت نحن على أعتاب مرحلة جديدة تدخلها دولة الإمارات بكل عزيمة وإصرار وفي جعبتها الكثير من المبادرات المحكومة باستراتيجية مدروسة وتخطيط محكم تستقبلها حالمة ومستبشرة وبهمّة غير مسبوقة لتبقى الدولة كما عهدناها تخطط.. تنفّذ.. وتحتفل بالإنجاز.

وعبر عن فخر مجموعة بريد الإمارات بإصدار مجموعة من الطوابع التذكارية لترسيخ سمعة الإمارات كمصدر الهام عالمي نحو المستقبل وتقديم قصة ملهمة للعالم لتكون رمزاً للطموح والإنجاز والانفتاح والأمل وتعزيز ثقافة اللا مستحيل.

يشار إلى أن بريد الإمارات سيطرح 175 ألف طابع تذكاري بالإضافة إلى ألف مغلف لليوم الأول للإصدار وتتوفّر للشراء على متجر بريد الإمارات الإلكتروني أو في مكاتب سعادة المتعاملين التابعة لبريد الإمارات في الدولة.

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