الموارد البشرية بعجمان تحدد ساعات العمل خلال شهر رمضان

المصدر: وام

أصدرت دائرة الموارد البشرية في عجمان تعميماً بشأن تحديد ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية بالإمارة خلال شهر رمضان المبارك.

وحدد التعميم دوام الجهات الحكومية بخمس ساعات يومياً وخمسة أيام في الأسبوع وتكون مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، على أن تقوم الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية ساعات العمل الرسمي ونهايتها للمناوبات في الشهر الفضيل وفقا لطبيعة أعمال الجهة وضرورة العمل بما يضمن استمرارية تقديم الأعمال والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.

وأشار التعميم إلى وقف منح ساعة الرضاعة للأمهات الموظفات خلال شهر رمضان المبارك حيث تحدد ساعات العمل الرسمية بخمس ساعات يومياً وخمسة أيام في الأسبوع.

وتقدمت دائرة الموارد البشرية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة، ولشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالشهر الفضيل.. سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز