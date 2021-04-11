الموارد البشرية برأس الخيمة تحدد ساعات الدوام في شهر رمضان

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة عن ساعات الدوام الرسمي في دوائر الإمارة ومؤسساتها خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم الصادر عن الدائرة بهذا الشأن أن تكون ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل للجهات التي تعمل بنظام الفترة الصباحية الاعتيادية من التاسعة صباحا إلى الثانية ظهرا ومن التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا للجهات التي تطبق نظام ساعات عمل ممتدة فيما يمتد الدوام في الجهات التي تعمل بنظام "الفترتين" من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا ضمن الفترة الصباحية ومن الواحدة ظهرا حتى السادسة مساء ضمن الفترة المسائية.

أما الجهات التي تعمل بنظام "المناوبات" ونظيراتها العاملة بأنظمة دوام خاصة تحدد ساعات العمل فيها خلال شهر رمضان وفق النظام الذي تصدره السلطة المختصة في الجهة المعنية في ضوء ظروف العمل.

ورفعت دائرة الموارد البشرية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب دولة الإمارات والامتين العربية والإسلامية داعية الله تعالى أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع باليمن والخير والبركات.

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