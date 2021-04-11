"صحة دبي" تحدد ساعات العمل بمنشآتها في رمضان

المصدر: وام

أعلنت هيئة الصحة بدبي مواعيد وساعات العمل في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وأصدرت الهيئة تعميما إداريا حددت فيه ساعات العمل في الإدارة العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر من الأحد إلى الخميس.

وكلف التعميم الذي أصدرته الهيئة بهذه المناسبة المدراء التنفيذيين لقطاعات ومستشفيات الهيئة بوضع جداول المناوبات ونظام الاستدعاء "ON CALL"وفقا لمتطلبات العمل لضمان استمرار العمل على مدار الساعة لدى كل منها.

وأعلنت الهيئة أن أقسام الطوارئ بمستشفياتها ستعمل على مدار الساعة.. بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى راشد ومستشفى دبي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا..وفي مستشفى لطيفة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر .. بينما ستكون ساعات العمل في العيادات التخصصية بمستشفى حتا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء وفي عيادة طب الأسرة من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء يتخللها استراحة الإفطار من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء.. فيما ستكون خدمات الطوارئ وإدخال المرضى والصيدلية والأشعة والمختبر على مدار الساعة.

و حددت الهيئة ساعات العمل على مدار الساعة في كل من مركز البرشاء الصحي ومركز ند الحمر الصحي ومركز مطار دبي الصحي .. و سيكون العمل على مدار الساعة بمراكز تقييم "كوفيد-19" في مراكز الخوانيج الصحي والبدع والبلدية.

و حددت الهيئة ساعات العمل في كل من مراكز المزهر والمنخول وند الشبا والصفا والطوار وزعبيل والليسيلي من الأحد إلى الخميس على فترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء والفترة الثانية من الساعة الثامنة مساء إلى الحادية عشرة مساء ويومي الجمعة والسبت سيكون العمل بمركز الليسيلي الصحي على فترة واحدة من الساعة الثامنة مساء إلى الحادية عشرة مساء.

بينما سيكون العمل بمركز الممزر الصحي "خدمات تطعيم الأطفال وعيادات الحوامل "من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء.

وفيما يخص ساعات العمل بمراكز الرعاية الصحية التخصصية فمن المقرر أن يكون العمل بمركز دبي للسكري من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا بينما سيكون العمل في كل من مركز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومركز دبي للإخصاب ومركز سعادة كبار المواطنين ومركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر وفي مركز الثلاسيميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر للمرضى الداخليين والخارجيين وفي مركز دبي للطب التكميلي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.

وسيتم تقديم خدمات التطعيم بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل على فترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وستكون أوقات العمل بمركز دبي للتبرع بالدم خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر لغير الصائمين ومن الساعة السابعة والنصف مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل للصائمين وغير الصائمين.

وفيما يتعلق بمراكز فحص كوفيد-19 سيكون العمل بمركز نادي النصر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وفي مجلسي الراشدية وميناء جميرا " المنطقة الأولى" من الساعة الثامنة مساء وحتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وفي مركز "مول الإمارات" و"ديرة سيتي سنتر" من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة مساء.

و ستكون ساعات العمل بمراكز التطعيم ضد "كوفيد - 19" من الأحد الى الخميس على فترتين الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء والفترة الثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.. في حين تقتصر ساعات العمل أيام الجمعة والسبت على الفترة المسائية وفي العشر الأواخر من شهر رمضان على الفترة الصباحية .. فيما ستكون المراكز مغلقة يومي السابع و الثامن من شهر مايو المقبل.

و أعلنت الهيئة دوام مراكز فحص اللياقة الطبية خلال شهر رمضان المبارك ليكون الدوام بمركز المحيصنة على مدار الساعة من السبت إلى الأربعاء بإستثناء فترتي الإفطار و السحور بين الساعة الخامسة والتاسعة مساء ومن الثالثة حتى الخامسة صباحا ويوم الخميس إلى الساعة الخامسة مساء بينما سيكون المركز مغلقا يوم الجمعة.

و حددت الهيئة ساعات العمل بمركز القوز التجاري من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وفي مركز الراشدية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء .. بينما سيكون العمل من الأحد الى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا في كل من مراكز قرية المعرفة والمنطقة الحرة بجبل علي ومركز "اكسس" لخدمات اللياقة الطبية ومركز الإمارات لخدمات اللياقة الطبية وفي مركز سالم الذكي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء بينما سيكون العمل في مركز دائرة الأراضي والأملاك لخدمات اللياقة الطبية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا .

و حددت هيئة الصحة بدبي كذلك ساعات الدوام من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر في كل من مراكز الليسيلي الصحي والمركز الطبي في مطار دبي ومركز دبي المالي العالمي لخدمات اللياقة الطبية..بينما سيكون العمل في كل من مركزي القرهود والنهدة من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الخامسة مساء وفي مركز طيران الإمارات من الساعة السابعة والنصف وحتى الثانية عشر والنصف ظهرا من الأحد إلى الخميس وفي مركز زعبيل الصحي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.. وفي مركز اليلايس للياقة الطبية من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وسيكون العمل في عيادة " أب تاون" للخدمات الوقائية من الأحد إلى الخميس على فترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء والثانية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.. فيما تقتصر ساعات العمل يومي الجمعة والسبت على الفترة المسائية من الساعة التاسعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل وسيتم إيقاف الفترة المسائية كافة أيام الأسبوع في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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