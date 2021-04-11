"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال شهر رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجرية 2021 ميلادية، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وستكون مواعيد العمل في مراكز إسعاد المتعاملين كما يلي: من السبت إلى الخميس في مراكز أم رمول، الطوار، المنارة، ديرة، البرشاء والكفاف من 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء.

وستكون مواعيد العمل في مراكز مزوِّدي الخدمة (الفحص الفني) خلال الشهر الفضيل (من السبت إلى الخميس) كما يلي: تسجيل (العوير والطوار وورسان) (الفترة الصباحية) من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 عصرا، و(الفترة المسائية) من الساعة 8:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل. مركز حتّا من الساعة 9:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا. ومراكز (جبل علي ديسكفري جاردن والمدينة العربية) من الساعة 8:00 صباحا إلى 5:00 مساء. ومراكز (القصيص البرشاء وموتر سيتي) من الساعة 8:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. ومركز أوت وبرو (السطوة والمنخول) من الساعة 8:00 صباحا إلى 10:00 مساء. ومركز المتكاملة العوير (الفترة الصباحية) من الساعة 9:00 صباحا إلى 2:00 ظهرا و(الفترة المسائية) من الساعة 8:00 مساء إلى 1:00 بعد منتصف الليل، والمتكاملة في القوز من الساعة 8:00 صباحا إلى 1:00 بعد منتصف الليل.

أما مركز الإمارات (العاضد، ند الحمر والقصيص) (الفترة الصباحية) من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 ظهرا و(الفترة المسائية) من الساعة 9:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل.

ومركز واصل (الجدّاف، العربي سنتر وند الحمر) في (الفترة الصباحية) من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 ظهرا و(الفترة المسائية) من الساعة 9:00 مساء إلى 1:00 بعد منتصف الليل. ومركز المميز (المزهر والبرشاء مول) في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 عصرا والفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى 1:00 بعد منتصف الليل. ومركز كارس (الممزر وديرة) في الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحا إلى 3:00 ظهرا والفترة المسائية من الساعة 8:00 مساء إلى 1:00 بعد منتصف الليل. ومركز تمام الكندي في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 ظهرا والفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى 1:00 بعد منتصف الليل. ويعمل مركز تجديد واليلايس في الفترة الصباحية من الساعة 9:00 صباحا إلى 3:00 ظهرا وفي الفترة المسائية من الساعة 9:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (السبت إلى الأربعاء) من 5:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، و(يوم الخميس) من 5:00 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل و(يوم الجمعة) من 10:00 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل، فيما ستعمل محطات مترو الخط الأخضر (السبت إلى الأربعاء) من 5:30 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، و(يوم الخميس) من 5:30 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل و(يوم الجمعة) من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، في حين سيعمل ترام دبي (السبت إلى الخميس) من 6:00 صباحاً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل و(يوم الجمعة) من 9:00 صباحا وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال الشهر الفضيل كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل سوق الذهب حيث سيبدأ العمل فيها من 4:29 صباحا وحتى 12:29 بعد منتصف الليل، ومحطة الغبيبة من 4:16 صباحاً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل. أما المحطات الفرعية، وتشمل السطوة فسيبدأ العمل فيها من 4:45 صباحا وحتى 11:00 مساءً، باستثناء خط C01 الذي يعمل على مدار الساعة. وستعمل حافلات محطة القصيص من الساعة 4:31 صباحاً وحتى 12:04 بعد منتصف الليل، ومحطة القوز الصناعية من الساعة 5:05 صباحاً وحتى 11:35 مساءً، فيما ستعمل محطة جبل علي من الساعة 4:58 صباحا وحتى 12:15 بعد منتصف الليل.

وستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، ومول الإمارات، وابن بطوطة، وبرج خليفة، وأبو هيل واتصالات، من 5:00 صباحا وحتى 12:10 بعد منتصف الليل (مع ملاحظة أن جميع الخطوط المغذية للمترو تتزامن مع مواعيد المترو ورحلاته).

وستكون مواعيد عمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة خدماتها مثل الغبيبة على مدار الساعة إلى الشارقة (جبيل) من خلال الخط E306، وستعمل حافلات محطة ميدان الاتحاد من الساعة 4:25 صباحا إلى 12:20 بعد منتصف الليل، ومحطة مترو اتصالات من الساعة 6:00 صباحا إلى 9:00 مساء، ومحطة مترو أبوهيل من الساعة 6:42 صباحا إلى 10:40 مساء.

فيما ستعمل محطات الحافلات الخارجية خلال الشهر الفضيل كالتالي: الجبيل في الشارقة من الساعة 5:30 صباحا إلى 11:20 مساء، ومحطة عجمان من الساعة 4:30 صباحا إلى 11:00 مساء ومحطة حتّا من الساعة 5:30 صباحا إلى 9:30 مساء.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كما يلي: العبرات التراثية ستعمل من محطة الفهيدي – السبخة ومن الفهيدي – سوق ديرة القديم من (السبت إلى الخميس) من الساعة 9:00 صباحا إلى 10:45 مساء، و(الجمعة) من الساعة 10:00 صباحا إلى 11:55 مساء. وسوق دبي القديم – بني ياس (السبت إلى الخميس) من الساعة 9:00 صباحا إلى 11:00 مساء، و(الجمعة) من الساعة 10:00 صباحا إلى 11:00 مساء. وبني ياس – السيف (السبت إلى الخميس) من الساعة 10:00 صباحا إلى 10:55 مساء، و(الجمعة) من الساعة 12:00 ظهرا إلى 11:50 مساء. وسوق دبي القديم – الفهيدي – السيف (الجمعة) من الساعة 12:00 ظهرا إلى 11:00 مساء. والجدّاف – دبي فيستفال سيتي (جميع الأيام) من الساعة 9:00 صباحا إلى 12 منتصف الليل. ورحلات سياحية من محطة شارع الشيخ زايد (قناة دبي المائية) (جميع الأيام) من الساعة 8:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل. ومحطة برج خليفة (جميع الأيام) من الساعة 8:00 مساء إلى 11:30 مساء والقرية العالمية (جميع الأيام) من الساعة 6:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل الباص المائي كالتالي: من محطات مارينا بروميناد – مارينا مول – مارينا ووك – مارينا تيراس (السبت إلى الخميس) من الساعة 12:00 ظهرا إلى 10:25 مساء، و(الجمعة) من الساعة 12:00 ظهرا إلى 12:25 بعد منتصف الليل.

أما مواعيد عمل فيري دبي خلال الشهر الفضيل، فستكون كالتالي: محطات الغبيبة، قناة دبي المائية، مارينا مول (جميع الأيام) رحلة 11:00 صباحا وأخرى 5:00 مساء (رحلة 11:00 صباحا لا تتوقف في قناة دبي المائية). ورحلات فيري دبي السياحية من مارينا مول (جميع الأيام) رحلة الساعة 3:30 عصرا ورحلة 8:00 مساء.

وعن المواقف العامة، سيكون تطبيق التعرفة كالتالي: (السبت إلى الخميس) خلال الفترة الأولى من الساعة 8:00 صباحا إلى 6:00 مساء، والفترة الثانية من الساعة 8:00 مساء إلى 12:00 منتصف الليل. بينما سيكون تطبيق التعرفة في منطقة تيكوم (المواقف ذات الرمز F) من 8:00 صباحا إلى 6:00 مساء، فيما ستُطَبَّق التعرفة في المواقف متعددة الطوابق لمدة 24 ساعة.

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