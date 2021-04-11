رائدا الفضاء المطروشي والملا: نتطلع لصنع نجاحات إماراتية ملهمة رفقة المنصوري والنيادي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

قال رائدا الفضاء الإماراتيان نورا المطروشي ومحمد الملا اللذان تم الإعلان عن هويتهما، كرائدي الدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، خلال تغريدة لهما على حسابهما في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنهما يتطلعان للعمل مع رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي في أقرب فرصة لخدمة الوطن.

وتفصيلاً وجه الملا كلامه للمنصوري قائلاً: إنه يتطلع للعمل معه لاستكمال المسيرة التي بدأها والتي رسمتها رؤية القيادة الإماراتية. فيما شكر الملا زميله النيادي، مبيناً أن العمل معه سيكون تجربة رائعة، وسيتعلم منها الكثير سعياً لتحقيق الكثير أيضاً.

من ناحيتها قالت المطروشي أول رائدة فضاء عربية لهزاع المنصوري، إن لحظة وصوله إلى محطة الفضاء الدولية ألهمتهم جميعاً، وأنها وزميلها الملا سيتعاونان معه من أجل صنع نجاحات إماراتية ملهمة جديدة، فيما وجهت شكرها لرائد الفضاء سلطان النيادي، موضحة أنها تنتظر اللحظة التي ستبدأ فيها العمل معه ضمن فريق واحد يجتهد لرفع اسم الوطن غالياً.

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