إعفاء المصلين من رسوم المواقف خلال صلاة التراويح في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام "درب" للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام وخدمات العبارات خلال الشهر الفضيل.

مواقف

كشف المركز أن رسوم مواقف ستُطبق في شهر رمضان من السبت إلى الأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 2:30 صباحاً، وأيام الخميس من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 12:00 في منتصف الليل، وأيام الجمعة مجاناً من الساعة 12:00 صباحاً وحتى الساعة 8:59 من صباح يوم السبت.

هذا وسيتم إعفاء المصلين من رسوم مواقف خلال فترة صلاة التراويح في المناطق المحيطة بالمساجد شريطة عدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف واحترام المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً.

رسوم درب

قرر مركز النقل المتكامل الإبقاء على أوقات الذروة التي تُحتسب خلالها رسوم نظام التعرفة المرورية "درب"، على حالها خلال شهر رمضان، أي من الساعة 7:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس.

حافلات النقل

ستكون خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان متوفرة في كل من مدينة أبوظبي وضواحيها حسب ساعات العمل الاعتيادية، باستثناء الخدمات A10-A20-A40-405-406 التي ستكون متوفرة للجمهور حتى الساعة 6:00 مساءً فقط. وبينما سيبقى التواتر الزمني لمعظم الخدمات في ضواحي

مدينة أبوظبي من دون تغيير، سيتم إلغاء الخدمة رقم 26 اعتباراً من الأول من شهر رمضان.

وفي مدينة العين وضواحيها، تم اضافة بعض التعديلات على شبكة النقل بالحافلات العامة خلال شهر رمضان:

الخدمات رقم 900-940-960-990-590-495: ستكون آخر رحلة الساعة 01:00 صباحاً.

الخدمات رقم :930-950-980 سيتم تمديد العمل إلى الساعة 1:00 صباحاً مع تواتر زمني كل 50 دقيقة.

الخدمة رقم 970: تمديد ساعات العمل حتى الساعة 1:00 صباحاً مع تواتر زمني كل 45 دقيقة.

الخدمة رقم 450: ستكون آخر رحلة لها عند الساعة 9:00 مساءً.

الخدمات رقم 460-491-496-560-595: ستكون آخر رحلة عند الساعة 12:00 منتصف الليل.

الرحلة رقم 550: ستكون آخر رحلة في الساعة 10:00 مساءً.

وبالنسبة للخدمات رقم 901-941-902-991-350-360-375-380-390-X90-H1: لا يوجد أي تغير على ساعات العمل.

منطقة الظفرة

ستكون خدمات حافلات النقل العام خلال شهر رمضان متوفرة في منطقة الظفرة حسب ساعات العمل الاعتيادية، إلا أن الحافلات ستتوقف عن العمل خلال فترة الإفطار بين الساعة 6:30 مساءً والساعة 7:45 مساءً.

النقل البحري

أعلن مركز النقل المتكامل أن خدمات ومواعيد عمل العبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، وستكون كما يلي:

مواعيد عمل العبارات من وإلى جزيرة دلما:

جميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة (2) رحلتان:

دلما 06:00 صباحاً 01:00 مساءً

جبل الظنة 09:00 صباحاً 04:00 مساءً

الجمعة (2) رحلتان:

من التوقيت

دلما 07:00 صباحاً 01:30 مساءً

جبل الظنة 10:00 صباحاً 4:00 مساءً

أما مواعيد عمل العبارات بين جزيرتي السعديات والعالية، ستكون كالتالي:

من يوم السبت إلى يوم الأربعاء (3) رحلات يومياً:

الرحلة الأولى

ميناء السعديات 08:30 صباحاً

جزيرة العالية 10:00 صباحاً

الرحلة الثانية

ميناء السعديات 11:30 صباحاً

جزيرة العالية 1:00 مساءً

الرحلة الثالثة

ميناء السعديات 2:30 مساءً

جزيرة العالية 4:00 مساءً

ويومي الخميس والجمعة ستكون كالتالي: من التوقيت (يوم الخميس) التوقيت (يوم الجمعة)

الرحلة الأولى

ميناء السعديات 8:00 صباحاً لا يوجد

جزيرة العالية 09:30 صباحاً 06:30 صباحاً

الرحلة الثانية

ميناء السعديات 11:00 صباحاً 08:00 صباحاً

جزيرة العالية 12:30 مساءً 09:30 صباحاً

الرحلة الثالثة

ميناء السعديات 1:30 مساءً 11:00 صباحاً

جزيرة العالية 3:00 مساءً 1:30 مساءً

الرحلة الرابعة

ميناء السعديات 4:30 مساءً 2:30 مساءً

جزيرة العالية لا يوجد 4:00 مساءً

في السياق وأوضح المركز أن اثنين من مراكز إسعاد المتعاملين ستستقبل المراجعين خلال شهر رمضان، هما مركز إسعاد المتعاملين - منطقة ربدان في أبوظبي ومركز إسعاد المتعاملين - منطقة الجاهلي في مدينة العين، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 03:00 مساءً.

فيما يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الالكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيق "Darbi" و "Darb" الذكي وعبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888، و600535353 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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