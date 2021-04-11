الأرصاد: طقس رمضان حار وساعات الصوم تمتد إلى 14 ساعة

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

يأتي شهر رمضان الفضيل هذا العام الربع الأخير من شهر أبريل ويمتد إلى الربع الثالث من شهر مايو وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في أغلب أيام شهر رمضان حارا إلى حار نسبياً نهاراً على المناطق الداخلية، بينما يكون حارًا نسبيًا على المناطق السَّاحلية، ومعتدل الحرارة على المرتفعات الجبلية، معتدل الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل ولطيف عند ساعات الفجر.

ويصل عدد ساعات الصوم من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر إلى 14 ساعة في بداية الفترة وتزيد تدريجيا مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و 44 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر.

ومن خلال الإحصائيات المناخية لهذه الفترة تتراوح متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 33 و 41 درجة مئوية وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 48 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة،

بينما تتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 21 و 26 درجة مئوية، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب درجة مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وفي هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة في النصف الثاني منها، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوي تزداد كميات السُّحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

وسجلت أعلى كمية أمطار في هذه الفترة خلال السنوات الماضية 153.6 ملم في رزين تاريخ 17 أبريل سنة 2003، وتشير التوقعات أن معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر أقل عن المعدل العام

وبحسب المركز الوطني تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير منها، وإن ظلت احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة على مناطق محدودة ولفترةٍ محدودةٍ خلال ساعات الصَّباح، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 60 % إلى 75% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر. بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 15 % إلى 28 %خلال فترة الظهيرة والنِّهار.

والرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون رياح جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح أحيانًا مع تعمق الأنظمة الضغطية ومع تكون السُّحب الرُّكامية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً •

وأقصى سرعة رياح سُجلتْ خلال هذه الفترة في السنوات الماضية 117 كم/الساعة على جبل مبرح 6 مايو سنة 2010 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/الساعة.

عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 14 ساعة و 2 دقائق تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجيا مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و44 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر.

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