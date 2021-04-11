%6 نسبة انخفاض الحوادث المرورية البسيطة بالشارقة في 3 أشهر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت شركة رافد لحلول المركبات عن تسجيل 18310 حوادث مرورية بسيطة في الربع الأول من العام 2021؛ مقارنة بـ 1468حادثا بسيطا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2020، بانخفاض قدره 6٪.

واكد سالم سعيد المدفع، الرئيس التنفيذي في لشركة رافد لحلول المركبات أن هناك مجموعة من العوامل والأسباب أدت إلى وقوع مثل هذه الحوادث، من أبرزها عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات وشكلت ما نسبته 60 % من هذه الحوادث، عدم الالتزام بخط السير وشكلت 10٪ من إجمالي نسبة الحوادث، الرجوع إلى الخلف من دون انتباه وشكلت ما نسبته 10٪ من تلك الحوادث، الإهمال وعدم الاهتمام 10 % من النسبة الكلية، بالإضافة إلى ما نسبته 10٪ سجلت تحت بند أسباب أخرى.

سجلات

واضاف الرئيس التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، إن نسبة الانخفاض في أعداد الحوادث المرورية البسيطة خلال الشهور الثلاثة الماضية والبالغة 6٪، مقارنة مع الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وفقاً لسجلات رافد والمهمات الموكلة لنا، تؤشر على السير في الطريق الصحيح من أجل الاستمرار في تقليص الحوادث المرورية، لمصلحة الجميع، وحفاظاً على حياتهم وأرواحهم وممتلكاتهم، وبأن مستوى الوعي المروري في تقدم مستمر.

أهمية

ولفت إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية والقوانين، والضوابط والإجراءات والتدابير، لأن الالتزام بالتعليمات يسهم في الحفاظ على الجميع، كما أنه يحقق حركة انسياب مرورية سهلة وميسرة، ويحسن من مستويات السلامة المرورية، فانخفاض الحوادث يعتبر مؤشراً إيجابياً على قيام كل سائق بدوره في المساهمة بالحد من حوادث الطرق، وتوفير طرق آمنة للجميع ، داعيا كافة مستخدمي الطرق والسائقين الى الالتزام بقوانين المرور أثناء القيادة لحماية أنفسهم والآخرين، والتأكيد على أهمية الوعي المروري، فالطريق ملك الجميع، والحفاظ عليها من دون عرقلة أو إرباك عامل أساسي ملزم.

30 ألفا

وأوضح الشامسي أن مركز رافد تلقى خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري أكثر من 30 ألفا و913 مكالمة للإبلاغ عن الحوادث والاستفسارات العامة، و 2639 بلاغًا من خلال التطبيق الذكي للهاتف المحمول. لافتاً إلى أن تطبيق الهاتف المتحرك يتيح للسائقين إرسال الصور وتقارير الحوادث مباشرة إلى قسم الحوادث في رافد بكل سهولة وسرعة، بالإضافة إلى تحميل رخصة القيادة وأرقام لوحات المركبات.، مؤكدا على أنه في حال التعرض لحادث مروري بسيط يجب إخراج المركبات خارج الطريق، واستخدام تطبيق رافد المتوافر على كافة منصات الهواتف الذكية، أو التواصل مع مركز "الاتصال والتحكم" على الهاتف المجاني 80072343 .

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