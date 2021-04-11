تحري هلال رمضان من أعلى قمة في الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

بالتعاون مع الجهات الرسمية، سيقوم مركز الفلك الدولي بتحري هلال شهر رمضان المبارك يوم غد الإثنين 12 أبريل من مكانين في دولة الإمارات، الأول من أعلى قمة في الدولة، قمة جبل جيس في رأس الخيمة، على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، كما سيقوم المركز بتحري الهلال من مرصد الختم الفلكي التابع للمركز، والواقع في منطقة الختم في صحراء أبوظبي.



وأشار المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي إلى أن الحسابات الفلكية بيّنت أن رؤية الهلال من الإمارات يوم غد الإثنين غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، مع وجود إمكانية لتصوير الهلال بصعوبة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في حالة صفاء الغلاف الجوي التام.

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