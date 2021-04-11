شرطة أبوظبي ومؤسسة "أمنية" تسعدان طفلاً إماراتياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أسعدت إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي الطفل الإماراتي محمد الهرمودي البالغ من العمر 4 سنوات والذي يعاني من حالة صحية خاصة باقتناء سيارة كهربائية، بالتنسيق مع مؤسسة تحقيق أمنية.

وشهد الطفل محمد يوماً من السعادة مع وصول فرق من شرطة أبوظبي بسياراتهم الفارهة ودورية السعادة إضافة إلى فريق عمل مؤسسة "تحقيق أمنية" إلى باب منزله مع عائلته، حيث قاموا بتحيته وتحقيق أمنيته ومن ثمّ مرافقته في جولة قصيرة في المنطقة بسيارة الشرطة المُخصّصة للأطفال وبمرافقة دوريات المرور ودورية السعادة مع الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي.

وعبّر الطفل محمد عن سعادته بتحقيق امنيته وشكرت أسرته شرطة أبوظبي على اهتمامها بتنفيذ المبادرات الانسانية والمجتمعية وتعزيز السعادة والايجابية.

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