موارد الشارقة تحدد مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مواعيد العمل الرسمي في شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية بإمارة الشارقة من الساعة "التاسعة" صباحاً وتنتهي في الساعة "الثانية" ظهراً، على أن تقوم الدوائر والهيئات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبة بتحديد بداية الدوام الرسمي ونهايته وفقاً لنظام وحاجة العمل.

وبهذه المناسبة رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلين الله أن يعاد على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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