سارة الأميري: نترقّب مهمتكما العلمية

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن نورا المطروشي ومحمد الملا خير من يمثلان الشباب في قطاع الفضاء، ‏ونترقب مهمتهما العلمية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها معاليها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «نبارك لنورا المطروشي ومحمد الملا اختيارهما كرائدي فضاء ضمن النسخة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء».‏ قائلة: «إنهما خير من يمثلان الشباب في قطاع الفضاء، ‏وإننا نترقب مهمتكما العلمية ونتطلع لإنجازاتكما، وكل التوفيق في رحلتكما التاريخية».

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