سارة الأميري: نترقّب مهمتكما العلمية
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن نورا المطروشي ومحمد الملا خير من يمثلان الشباب في قطاع الفضاء، ونترقب مهمتهما العلمية.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها معاليها على حسابها الرسمي في «تويتر»: «نبارك لنورا المطروشي ومحمد الملا اختيارهما كرائدي فضاء ضمن النسخة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء». قائلة: «إنهما خير من يمثلان الشباب في قطاع الفضاء، وإننا نترقب مهمتكما العلمية ونتطلع لإنجازاتكما، وكل التوفيق في رحلتكما التاريخية».