هزاع بن زايد: فخورون بانضمام المطروشي والملا لرواد الفضاء

المصدر: (دبي- البيان)

عبّر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن فخره بانضمام نورا المطروشي ومحمد الملا إلى الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، مؤكداً سموه أن المرأة شريك أساسي في التنمية وصنع الإنجازات، جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «فخورون بانضمام نورا المطروشي ومحمد الملا إلى الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء.. المرأة شريك أساسي في التنمية وصنع الإنجازات ومع أول رائدة فضاء عربية تبلغ المرأة ذرى جديدة غير مسبوقة... نبارك لشباب الإمارات هذه الخطوة المباركة ونتمنى لهم سبق الريادة في كل الميادين».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز